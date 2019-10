Regresa Murphy al cine

Dolemite Is My Name, dirigida por Craig Brewer, rescata esta peculiar historia de éxito con la ayuda de Eddie Murphy en un protagónico con tintes dramáticos, luego de tres años de estar alejado de los reflectores.

"La gente sabe que hago comedia y adoro esa parte de mi trabajo, pero también puedo hacer papeles serios y profundos. Este trabajo mezcla ambas propuestas, pues Dolemite hace reír, pero hay que interpretarlo desde un punto de vista serio y formal, para que no parezca una caricatura.



"Era simpático, atrevido, descarado, pero jamás fue una farsa de algo. Así era él", puntualiza en entrevista Murphy, quien también produce el largometraje que estrena este viernes en exclusiva por Netflix.



Considerado un ícono de culto por su aspecto kitsch y exótico, Rudy, mejor conocido como "Dolemite", se convirtió en una estrella de filmes de comedia para afroamericanos en la década de los 60 y 70.



Además se volvió un ídolo del R&B independiente con discos y canciones cargadas de sexualidad y polémica, como lo demuestran las placas This Pussy Belongs to Me y The Cockpit.



"Pudimos tener acceso a mucho material de video y audio de cómo hacía sus películas y sus canciones. Leí muchos libros y me dediqué a entender su personalidad, de peluches, diamantes y zapatos de plataforma.



"Rudy se convirtió en una persona muy querida por un segmento de la población que no era muy escuchada y que necesitaba divertirse. Dolemite fue su ídolo", reconoce Brewer.



El filme se aproxima al fallecido ídolo narrando cómo sobrevivió a los rechazos de la industria musical para editar sus discos y cómo diseñó su propia figura de éxito en el mercado negro.



Luego de viajar por varios festivales de cine, la cinta se estrenó hace poco en algunos cines de EU para ser elegible en la próxima temporada de premios, pues varios críticos ven a Murphy como favorito para el Óscar.



"Rudy fue arrestado por estafador y se le acusó de muchas cosas, pero en su trabajo en una tienda de discos descubrió que él quería cantar lo que le daba la gana. Se quería escuchar a sí mismo.



"Creo que construir a Dolemite para su faceta de standupero fue lo más difícil, pues quería que se notara como una persona agradable a pesar de su actitud desparpajada y altanera", detalla Murphy.



Keegan Michael Key y Mike Epps participan en la película como Jerry y Jimmy, respectivamente, personajes clave en el desarrollo del protagonista.



Completan el reparto Wesley Snipes, Da'Vine Joy Randolph, el rapero T.I., el comediante Chris Rock y el músico Snoop Dogg.