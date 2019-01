Regresa Molotov con show "desenchufado"

México.

Miles de personas vibraron con la música de la banda mexicana Molotov, cuyos integrantes regresaron la noche del jueves al Teatro Metropólitan con su nuevo espectáculo "unplugged", con el que conquistaron la noche.

Después de la tercera llamada, los anfitriones aparecieron en el escenario para arrancar esta velada en donde hicieron un recorrido por sus éxitos en un formato "desenchufado", el cual se ganó la ovación de los presentes.

A las 20:46 horas, la alineación originaria de la Ciudad de México dio el banderazo de salida a este recital, que se repetirá este viernes y sábado, el cual estuvo plagado de ritmo y mucha euforia.

"Here we kum", "Amateur (Rock me Amadeus)" y "Noko" fueron las primeras canciones que sonaron en esta fiesta musical, en donde Tito, Micky, Randy y Paco derrocharon talento.

"Bienvenidos, feliz año nuevo a todos, fue mi cumpleaños y no veo ningún regalo", saludó de buen humor Micky Huidobro al principio de este "show", en el que hubo juegos de luces blancas.

El primer invitado fue el contrabajista Djordje Stijepovic, momento en el que todo el mundo se levantó de sus asientos y corearon al mismo tiempo que sus ídolos.

El repertorio continuó con "Lagunas mentales" y "Parásitos"; el citado invitado oriundo de España regresó a la plataforma para hacer dueto en "Oleré y oleré y oleré el uhu", a la que le siguió "Dreamers", "Blame me".

Así como "Gimme tha power", junto a Alex Piedras, y "DDT", mientras que en el siguiente corte "Dance and dense denso" pasó a escena la invitada japonesa Nahoko Kobayashi para tocar los tambores taiko.

Para el tema "Mátate", en el que sonó el ritmo de las gaitas, Molotov buscó entre el público al padre del músico Paco Ayala, para que estuviera en el escenario, mientras intepretaban esta canción.

A lo largo de esta cita, hubo varios momentos especiales para los fans, por ejemplo en "Voto latino" pasó una adolescente para escuchar el tema muy cerca del grupo, en "Cerdo", pasaron algunos admiradores con obesidad a bailar.

Y después de una salida en falso, la agrupación tocó "Rasta mandita", en la que casi una veintena de chavas pasaron a la plataforma para pasársela bien y bailar con el grupo.