Regresa Mauricio Mancera al teatro

"Es un camino que me está gustando. La conducción es algo que se me da y lo disfruto mucho, por eso no creo dejarla de lado, pero si me llegan proyectos como éste, que sean retos, por supuesto que los voy a tomar", dijo.

En su carrera sólo en dos ocasiones había hecho teatro, en la comedia "Que no se entere el presidente" y "Vaselina", en la versión de Julissa y Benny Ibarra; pero asegura que este texto de Estel Solé es totalmente diferente a lo explorado por él en el teatro hasta el momento, porque es una comedia donde la gente va a salir reflexionando sobre lo que vio, porque tiene cosas profundas sin llegar a ser un drama.

LA TRAMA

"Animales de compañía" de compañía se desarrolla durante una cena que un grupo de jóvenes le prepara para su amiga Beth, quien acaba de salir del psiquiátrico y espera que la reciba su novio Javier, pero éste no llega, sino su amigo Alex (Mancera), quien se ha hecho pasar por él, lo que desatará momentos que pondrán en jaque su relación.

"Es algo muy distinto a lo que siempre me ofrecen, me llegan comedias tipo pastelazo y este texto tiene matices muy profundos, requiere un gran esfuerzo, una gran concentración, me he preparado lo mejor que he podido y estoy extremadamente nervioso, pero los retos siempre me han gustado", expresó el veracruzano sobre la obra que estrenará el 11 de febrero en el Teatro Centenario Coyoacán.