Regresa la mafia

Ciudad de México

La mafia está de vuelta a la televisión... "Me hicieron una oferta que no pude rechazar", advirtió parafraseando a Don Vito Corleone en The Godfather, el actor Alessandro Nivola, quien en la precuela cinematográfica, titulada The Many Saints of Newark, encarnará a Dickey Moltisanti, el mentor de Tony Soprano, inmortalizado en la pantalla chica por el desaparecido James Gandolfini.

La película producida por New Line Cinema y Warner Bros. se basa en el personaje de Dickey, padre del infame Christopher Moltisanti, encarnado por Michael Imperoli en la serie de televisión creada y producida por David Chase para de HBO.

Dickey es "un hombre carismático pero violento que se enamora de la joven esposa de su padre, quien recientemente inmigró de Italia", sentencia la descripción de The Hollywood Reporter.

La publicación también destacó que muchos de los personajes favoritos del programa televisivo también participarán de la cinta, pero siempre como versiones más jóvenes de los personajes originales.