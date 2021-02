Regresa la luz; ahora preocupa falta de gas natural

La firma, que distribuye gas natural en el país y abastece en Nuevo León a más de un millón 650 mil clientes residenciales, comerciales, industriales y de servicios, dijo que la duración de esta eventualidad es incierta.

En las principales ciudades de Chihuahua también existe preocupación por lo que puede ocurrir en los próximos días en lo referente al gas natural, luego de que se anunció que Estados Unidos no exportará este insumo hasta después del 21 de febrero.

Las empresas que proveen este servicio en la entidad, como Gas Natural del Norte, para Juárez, y Ecogas, para Chihuahua, informaron a la población que se estará provocando una baja en la presión de gas y, de manera paulatina, se estará cortando el servicio a la industria maquiladora no esencial, a fin de que los hogares, asilos y hospitales sean los últimos afectados con el corte.

La asociación de maquiladoras INDEX hizo un llamado a la ciudadanía para el uso responsable del gas natural, toda vez que la industria tiene toda la disposición para colaborar en el ahorro de este consumo, por lo que algunas maquiladoras han suspendido sus terceros turnos, puesto que ese horario de trabajo es el que más requiere el uso de la calefacción ante el descenso de las temperaturas.

Será hasta el domingo que se conozca la posibilidad de abastecer de gas natural a la ciudad desde las empresas del estado de Texas, en Estados Unidos, por lo que la alerta se mantendrá hasta ese día, pese al anuncio de la baja de las temperaturas en los próximos días.

Tiendas como Cotsco anunciaron la suspensión de su área de panadería y servicios alimenticios, además de que la calefacción permanecerá apagada, con el propósito de sumarse al ahorro en el consumo de gas.

En el mismo sentido, HEB México informó que, "por causas de fuerza mayor y para no causar inconvenientes a la comunidad y sus hogares", reducirán el consumo de gas, lo cual afectará la producción de panaderías y tortillerías en algunas tiendas, las cuales deberán ofrecer un servicio limitado en la venta de sus productos en lo que se normaliza la situación.

La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) informó este miércoles que, de acuerdo con un sondeo entre sus socios, entre el lunes y el martes uno de cada tres negocios sufrió interrupciones en el suministro de gas, y este miércoles todavía 14% carecía del energético. Indicó que la situación generada por los apagones representó pérdidas a la industria manufacturera por 7 mil 200 millones de pesos.

Recurre gobierno federal al carbón

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que para enfrentar los apagones en el norte del país se echaron a andar las plantas de carbón y combustóleo de la Comisión Federal de Electricidad, principalmente del norte del país, para reponer el suministro de electricidad.

"Se planteó poner en operación todas las plantas de la carbonífera que estaban paradas. Tuvimos también el problema de que se congelaron y hubo que esperar, pero ya se está generando energía y esto va a ayudar a que no nos falte la energía eléctrica", explicó. Confió en que el servicio se normalice antes del fin de semana.

Sin embargo, en su reporte de las 14:00 horas, la CFE informó que se había restablecido el servicio en 100% en los 29 estados que fueron afectados con apagones la tarde-noche del martes.

El Mandatario agregó que esta situación se debe a las heladas en Texas y "no hay ninguna represalia de que no nos entregan gas porque no nos ven con buenos ojos, es que es grave la situación de Texas".