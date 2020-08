Regresa la Champions League

La Champions League más atípica de la historia tiene en riesgo de muerte a sus ex campeones. En Cuartos de Final ya están colocados cuatro clubes que jamás han levantado la orejona, y existe la posibilidad de que se agreguen otros tres de esas mismas características. El cruce pendiente Bayern Múnich vs. Chelsea (3-0 parcial) es el único que le ofrece vida a un ex monarca.

Todo depende de lo que digan Real Madrid y Juventus hoy, y mañana el Barcelona.

Los Blancos, sin su líder Sergio Ramos, juegan hoy en Manchester frente a los Citizens, que están arriba 2-1.

La Juve y Cristiano Ronaldo serán anfitriones del francés Lyon, que gana 1-0. Mañana, los blaugranas reciben al Nápoles, con la eliminatoria 1-1.

Tras finalizar esta ronda, todos los duelos serán a partido único en Lisboa, así hasta el final de la competencia el 23 de agosto en el Estadio da Luz.

Una Champions sin gente. ¿y casi sin campeones?

La última palabra la tienen clubes como el Madrid y La Juve, que llegan a estos compromisos pendientes de los Octavos con bríos renovados, ya como monarcas de sus respectivas Ligas.

En Cuartos ya están definidas las series Atalanta vs. PSG, y Leipzig vs Atlético de Madrid.