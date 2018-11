Regresa Iron Maiden a CDMX

Iron Maiden volverá a México a finales de 2019 como parte de su gira Legacy Of the Beast.

La cita será el 29 de septiembre en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México y los boletos estarán disponibles para los miembros del club oficial a partir del lunes 12 de noviembre.

La venta general comenzará el 16 de noviembre tanto en las taquillas del recinto como en el sistema Ticketmaster, con precios que van desde los 520 pesos hasta los mil 148 más cargos.

Entre las canciones que formarán parte del setlist están "Aces High", "Where Eagles Dare", "2 Minutes to Midnight", "The Clansman", "The Trooper", "Revelations" y "For the Greater Good of God".

Tampoco faltarán "The Wicker Man", "Sign of the Cross", "Flight of Icarus", "Fear of the Dark", "The Number of the Beast", "The Evil That Men Do" y, por supuesto los clásicos "Hallowed Be Thy Name" y "Run to the Hills".

La banda encargada de abrir los shows será The Raven Age, banda británica de groove metal.