Regresa con ´Hotel Artemis´

Jodie Foster adentró a los cinéfilos en el mundo criminal con "El silencio de los inocentes" ("The silence of the lambs"), donde interpretó a una ambiciosa cadete del FBI que toma medidas drásticas para localizar a un peligroso asesino serial.

Casi 30 años después, la actriz ofrece un nuevo acercamiento con un proyecto radicalmente opuesto: "Hotel Artemis", donde interpretará a la propietaria de una institución médica secreta y exclusiva para delincuentes inscritos en sus filas.

La angelina comandará un talentoso ensamble integrado por Sterling K. Brown, Jeff Goldblum, Sofia Boutella, Charlie Day, Dave Bautista, Zachary Quinto, Brian Tyree Henry y Jenny Slate.

El elenco es dirigido por Drew Pearce, mejor conocido por su trabajo como guionista en "Iron Man 3" y "Misión imposible: nación secreta" ("Mission impossible: Rogue Nation") y quien debuta en la dirección con una historia original escrita por él mismo.

LA HISTORIA

"Hotel Artemis" fusiona acción, ciencia ficción y humor negro para transportar al público hacia un futuro cercano con una ciudad de Los Ángeles destruida por una serie de altercados. Es así como conocerán a Jean Thomas "la enfermera", dueña del Hotel Artemis cuyas instalaciones realmente operan como un hospital exclusivo de delincuentes y que mantiene el orden gracias a una serie de estrictas reglas de convivencia. La situación se complicará con la llegada de un herido por el robo de un valioso objeto que desatará el caos al interior del inmueble.

Con su papel no suena a una tradicional película de Jodie Foster, pero el primer trailer demuestra que la historia posee una dura crítica social que seguro llamó la atención de la actriz. Por otro lado, Foster tiene experiencia previa en el crimen con "Taxi driver" y la previamente mencionada "El silencio de los inocentes"; el humor negro con "¿Sabes quién viene?" ("Carnage") e incluso la ciencia ficción con "Contacto" ("Contact") y "Elysium" (Elysium).