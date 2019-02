Regresa Guillermo Padrés a Sonora

Cd. de México.- El ex Gobernador Guillermo Padrés volvió a Sonora después de haber estado dos años preso en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México.

El panista arribó al Aeropuerto de Hermosillo este viernes a las 16:22 horas (tiempo local) procedente de la capital del País, reportaron medios locales.

El ex Mandatario, acompañado de su esposa Iveth Dagnino, fue recibido por decenas de familiares y amigos, quienes lo abrazaron.

"Es un viaje familiar, muy contento de estar aquí con mi familia", declaró, "muy contento de ver aquí a los amigos".

Padrés fue cuestionado por el audio en el que se expresó "ya estoy libre cabrones, agárrense hijos de la chingada".

"Lo lamento era nada más algo personal", respondió.

Con el cabello corto, la barba larga y camisa azul, Padrés evitó dar más declaraciones a la prensa.

Entre los asistentes estuvo el dirigente estatal del PAN, Ernesto Munro Palacio; Javier Neblina, ex titular de Desarrollo Social; y, Agustín Rodríguez, ex secretario particular del Mandatario.

"Te queremos, Memo, bienvenido a tu tierra", gritó una de las mujeres que lo recibió.

Guillermo Padrés, ex Gobernador de Sonora (2009-2015), obtuvo su libertad condicional el 2 de febrero pasado.

El ex Gobernador salió del Reclusorio Oriente con un brazalete de geolocalización, donde estuvo preso desde el 10 de noviembre de 2016 por lavado de dinero.