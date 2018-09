Regresa más fuerte que nunca

Estuve hecha pedazos y tuve que pegar cada cachito . Kate del Castillo, actriz y directora

Ciudad de México.-se siente completa de nuevo, pues hace dos años enfrentaba uno de los momentos más difíciles de su vida: su relación con, ex líder del Cártel de Sinaloa, el haber revelado que tuvo relaciones sexuales con el actor estadounidense Sean Penn y la bola de nieve que estas declaraciones generaron, mismas que terminaron por derribar la fuerza anímica de la actriz.

"Me costó mucho dolor, lágrimas y lucha superarlo, pero ahora ya me siento completamente fuerte. Me siento yo otra vez", dijo en entrevista.

SE MUESTRA AGRADECIDA

Parte de la primera entrega fue grabada en Estados Unidos, por lo complicado que resultaba para Kate pisar territorio mexicano.

"La serie se debió de haber hecho con otra actriz, aunque se escribió prácticamente para mi con las circunstancias que se atravesaron durante la grabación de la primera temporada. Era más sencillo hacerlo con otra actriz y no cambiar todo a Estados Unidos donde costó cinco veces más. Siempre voy a estar agradecida con Netflix porque nunca dudaron en cambiarme ni en cancelar la serie".

Esta vez, la producción de Epigmenio Ibarra decidió utilizar Colombia como escenario de las escenas de Kate, que aún no puede visitar su país natal.

UNA MUJER HECHA Y DERECHA

Esta ficción sobre la esposa del presidente de México le ha dado más de una satisfacción.

"Nunca se había interpretado a la primera dama de México y espero que poco a poco todo cambie. Hacer algo así fue, incluso, atrevido de mi parte porque literalmente me estaba persiguiendo el gobierno, pero nunca dudé. Tengo mis convicciones muy claras. Nunca voy a dejar de decir cosas y no sólo por medio de mi trabajo", resalta.

Su familia, dice, está contenta con este nuevo trabajo. "Mi papá no me dijo nada sobre las escenas sexuales. Hace mucho que dejó de decirme cosas. Ya nada más: ´ay Katita. ¿Ahora qué hiciste Katita?´ Mi papá sabe que ya soy una mujer hecha y derecha y sabe que llevo mi carrera lo mejor que la puedo llevar, igual que mi vida", resaltó.