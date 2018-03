Regresa La Fiaca

Una de las obras más importantes en Latinoamérica, “La Fiaca”, que tuviera gran éxito en los 70’s con Alejandro Suárez y Sergio Corona, regresa a los escenario mexicanos, ahora con las actuaciones de un elenco de jóvenes y exitosos actores, encabezado por Luis Manuel Ávila, Violeta Isfel, Benjamín Rivero, Alicia Encinas y Ricardo Hill, a partir del 25 de marzo en el Telón de Asfalto con funciones de viernes a domingo. Todo bajo la dirección del maestro Rafael Perrín.

La historia cuenta la vida de Néstor, un individuo que se ha regocijado en la monotonía de su vida, la cual además se ha convertido en un verdadero martirio de tristeza al lado de su esposa Marta. No obstante, hay que agregarle que, como casi no pasa en nuestro país, tienen que lidiar con la desesperante y metiche suegra, interpretada por Alicia Encinas, quien regresa al teatro, luego de varios años de no estar en las tablas.

Es una obra que habla del punto al que podemos llegar los seres humanos cuando no tenemos motivaciones o estamos en un punto de confort, pero que al darnos cuenta de que podemos ir más allá y ver todas las posibilidades que tenemos a nuestro alrededor, somos capaces de resurgir como el ave fénix.