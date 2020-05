¡Regresa el Tiburón!

El futbol regresa al Puerto Jarocho.

Ayer, la Liga de Balompié Mexicano hizo oficial a través de sus redes sociales la incorporación del Club Veracruzano de Futbol Tiburón a la nueva Liga.

"Nos comprometemos a trabajar arduamente en busca de conformar una plantilla altamente competitiva, encabezada por un cuerpo técnico capaz y con hambre de devolverle a la ciudad la gloria deportiva", informó el nuevo club en un comunicado.

"Sabemos que el camino apenas comienza, pero nuestra visión en clara y lucharemos desde ahora para ser un club grande dentro del máximo circuito de la Asociación Mexicana de Balompié".

El escudo, que también ya fue revelado, tiene similitud con el del dos veces campeón de la Liga MX. ¿La principal? Un tiburón rojo se roba las miradas, en un claro intento por acaparar el cariño de una afición que, en los últimos años, presenció el declive y la extinción de su querido "Tibu".

Si las condiciones por la pandemia lo permiten, el torneo arrancará a principios de septiembre y será una competencia que le dará a los jugadores una alternativa para tener trabajo fuera de la Liga MX.

El ex seleccionado nacional Carlos Salcido fue nombrado presidente de la LMB y el ex chiva Ramón Morales será el director técnico de la selección nacional de esta liga, la cual no estará afiliada a la FIFA, por lo que contará con sus propias reglas.