Regresa el TEPJF a Morón como candidato de Morena

Empero, no se acreditó a Morón la realización de actividades de posicionamiento para obtener la postulación en el periodo de precampañas.

Al morenista se le atribuyó no haber reportado gastos de precampaña derivados de una entrevista realizada en Facebook, pero ésta se realizó en periodo de intercampañas, es decir concluidas las precampañas y antes del arranque de campañas.

NO HUBO PRUEBAS

"El candidato fue invitado el 25 de febrero, un mes después de concluidas precampañas", lo que ocurrió el 31 de enero.

Por eso se determinó que no hubo pruebas de actividad proselitista y no se acreditó la infracción de falta de presentación de informe de ingresos y gastos, de ahí que no había motivo para sancionarlo con la declaratoria de pérdida de derecho a ser postulado.