Regresa el ´no´

El presidente rechazó que su gobierno pueda decretar el uso obligatorio de cubrebocas, para prevenir más contagios y dijo abiertamente que no se pondrá una mascarilla.

"En México no hay autoritarismo, está prohibido prohibir, todo es voluntario, lo más importante es la libertad y cada quien debe de asumir su responsabilidad. En México no ha habido con la pandemia toque de queda como en otras partes ni se ha obligado a nada, es una decisión de cada persona", aseveró.

"¿Qué es lo que se ha venido recomendando? Cuidar la sana distancia, el no hacer actos masivos, el cuidarnos incluso hasta de reuniones familiares, cuando participan muchas personas, eso básicamente".

- ¿Usted va a usar el cubrebocas?, se le inquirió.

"No, no, ahora ya, además, de acuerdo a lo que plantean los médicos, ya no contagio", respondió.