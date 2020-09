Regresa el ´Inge´ con todo

Poco más de dos años después, Alejandro Rodríguez está listo para vivir de nuevo el Clásico Regio como presidente de Tigres e imprimirle su inigualable sello.

Fiel a su estilo, sin excusas y tajante el "Ingeniero" vaticinó un triunfo de los felinos sobre los Rayados este sábado en el Estadio BBVA, donde también conquistaron un título de Liga en su anterior gestión como mandamás auriazul.

En un mano a mano con Grupo REFORMA, el presidente felino reapareció para hablar del partido más esperado en la Ciudad al que llegan después de tres juegos sin perder, luego de superar una racha de cinco sin ganar que considera un mero "accidente".

"Son tres puntos para Tigres, tres puntos a favor de Tigres y eso lo saben los jugadores, tres puntos a favor de Tigres primero Dios", dijo para abrir boca.

¿Tigres llega más filoso?

"La intención es ganar, eso sí estoy seguro y yo veía a Tigres bien desde un principio, hubo una pretemporada muy corta y la pandemia tiene su efecto emocional e impacta en el ánimo del jugador y los partidos que empatamos como el de Pumas, Pachuca, Mazatlán fueron para mí accidentes.

"Esperemos que las hadas madrinas estén a favor nuestro y que los balones en lugar de pegar en el poste ahora sí entren, es mi deseo".

¿Porqué es importante el Clásico Regio?

"Por las aficiones, y a mí me tocó estar en Tigres desde el 74 y me tocó ver a los hijos y hoy veo a los bisnietos que en el 74 iban a ver a sus Tigres.

"Es una familia, un espíritu muy bonito de generación en generación y te dicen que yo nací con la camiseta Tigre y así me voy a morir y eso no tiene precio, es de mucho orgullo que Tigres esté arriba en juegos ganados, llevamos 43 por 41 de ellos y a seguir levantando en alto la bandera de Tigres".

¿Porqué es tan pasional el aficionado Tigre?

"Tigres es un camino, no es un destino y tenemos que irnos superando y mantener ese gusto, esa pasión. Desde que nació Tigres tiene algo que es muy especial, esa comunión entre equipo y afición".

¿Qué opina que no haya gente?

"La no participación de la afición en los estadios sí tiene una repercusión, a la afición siempre se le va extrañar, pero la buena vibra se va a sentir para ambos lados".

¿Ganar un Clásico es especial, pero ganarlo en cancha rival debe ser aún más?

"Debe de haber un festejo, pero también un respeto mutuo; al final la vida sigue, no somos enemigos, todos tienen familia en los dos equipos y se ven en los colegios, en los supermercados, en las iglesias, tenemos que enseñarnos a convivir".

¿Que piensa de lo pasó del intercambio de camisetas en América y Chivas?

"Hay que festejar un triunfo y también hay que sentir una derrota y no por eso se va a ser mal educado, lo que se crítica es el momento y la situación que se dio en el Azteca, yo lo que creo es que si no tienes el arraigo de tu camiseta y no tienes el cariño por ella, pues vas a actuar de una manera".