Regresa el 98% de empresarios

Tampico, Tam.- Hasta un 98 por ciento de los empresarios que se habían ido del estado, ya han regresado, esto ante un panorama de paz y tranquilidad que se la logrado en el actual gobierno estatal.

Lo anterior lo dio a conocer el alcalde tampiqueño, Jesús Nader Nasrallah, quien menciona que de acuerdo a información de incidencia delictiva nacional, en Tamaulipas se ha disminuido en un 95 por ciento los delitos del fuero común.

"La gran mayoría de los alcaldes de Tamaulipas apoyamos al gobernador porque es una persona que ha impulsado mucho la seguridad en el Estado, por darles un dato a "batepronto", en el 2015 se robaban en la zona sur de 130 a 140 automóviles por mes, hecho que se ha reducido tanto que hoy sólo desaparecen 4 ó 5", refirió.

Dijo que lo anterior quiere decir que los delitos han estado bajando en más de un 95 por ciento en la zona sur y eso se lo deben a un gobierno estatal que siempre se ha echado para adelante.

"Por eso seguimos apoyándolo, porque él (gobernador) siempre ha confiado en nosotros y ha demostrado esa lealtad a los tampiqueños, hay gente que ve un futuro que les incomoda, están como las jaibas, al que quiere prosperar lo quieren bajar para que no progrese", refirió.

Remarcó por último Jesús Nader que en Tamaulipas hay seguridad, "antes del 2016 no se podía transitar en las carreteras y hoy todos pueden hacerlo con toda tranquilidad, de aquí a la frontera, San Fernando, Reynosa, Matamoros, Victoria, algo que el gobernador ha recuperado, esa paz social, no tengamos memoria corta reconozcamos cuando se hace un trabajo que no ha sido fácil pasar de un estado donde huyeron prominentes empresarios del estado hoy más del 98 por ciento están aquí gozando de salud y tranquilidad".