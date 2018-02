Regresa Demi Lovato a México

Cd. de México.- Demi Lovato regresará a México con su gira mundial Tell Me You Love Me, el 6 de mayo en la Arena Ciudad de México.



La intérprete de "Sorry Not Sorry" también ofrecerá un concierto el 4 de mayo en Monterrey.



El tour, que comienza el 26 de febrero en San Diego, California, tiene por ahora fechas confirmadas en América y Europa.



Uno de los lanzamientos más recientes de Lovato es el tema "Échame la Culpa", en el que canta con Luis Fonsi.



La venta de boletos para los shows de la cantante en México comenzará el viernes 23 de febrero para el público en general.