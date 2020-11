Regresa con un ritmo electrónico

Stephanie Salas le da la oportunidad a las nuevas generaciones de artistas para reinventarse en su regreso a la escena musical, dejando a un lado "el qué dirán" las personas sobre sus decisiones.

La actriz buscó a Pønce, un nuevo cantautor que quiere posicionarse en las listas de popularidad, con una oferta musical alternativa a las tendencias del momento.

"Primero que nada siento que como mujer yo me doy la oportunidad de trabajar con un productor maravilloso y de otra generación, creo que es un ejemplo a seguir y que yo como artista y mujer me doy ese chance de reinventarme y de escuchar a las nuevas generaciones y decir me encanta lo que hace (Pønce) y hacerlo juntos, creo que en ese sentido le doy la vuelta a tantas cosas que se dicen de mí, en el sentido que yo como mujer creo en mí y al final hago lo que mejor me parezca para mí como mujer y salir adelante, pese a lo que opinen los demás", comenta en entrevusta.

La nieta de Silvia Pinal, explica que no quería regresar "sola" sino que desde un inicio buscó una colaboración con un artista con quien pudiera compaginar.

"Yo los extrañaba muchísimo, tanto que ponernos al día, eso es lo que siento, pero con toda la fuerza del mundo, creo que esta es una buena carta para regresar. Hubiera sido fácil que él me produjera, me hiciera el tema, pero yo traigo las ganas de hacer colaboraciones hace tiempo, siento que es un buen código musical y hoy en día que a la gente le está gustando y que nosotros como artistas estamos uniendo fuerzas con otros músicos", señala.

"Yo quería regresar de otra manera no como: ´Stephanie su nueva rola y producción´, sino en colaboración con alguien y creo que en esta ocasión resultó bien, me gustaron mucho los resultados", replica.