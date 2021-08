Regresa con gira por cinco estados

Luego de más de un año de confinamiento debido a la pandemia, Javier Camarena, tenor galardonado recientemente con el International Opera Awards —considerado el premio Oscar de la ópera— en la categoría de Mejor Cantante Masculino, anunció su regreso a México con una gira en la que recorrerá, del 4 al 30 de septiembre, cinco estados, aunque no será un retorno cualquiera, pues hizo un llamado para que quien acuda a sus conciertos , lo haga de forma responsable.

Seguirán el 11 de septiembre en el Teatro Nazas, en Torreón, Coahuila; el 15 en el Teatro Peón, en Mérida, Yucatán; el 24 en el Centro Cultural Teopanzolco, en Cuernavaca, Morelos, y concluirá el 30 en Bellas Artes, en la Ciudad de México.

"Seguimos viviendo tiempos difíciles, estamos muy conscientes de ello, pero para que todo ello llegue a buen término, vamos a necesitar que todos y cada uno de nosotros actuemos con un sentido de solidaridad y responsabilidad. Debemos cuidarnos mutuamente, para superar este enorme reto", dijo el reconocido tenor.

Durante sus presentaciones, agregó, espera que el público lo reciba "con toda la actitud y responsabilidad que conlleva estar presencialmente en un concierto, que seamos disciplinados, lleguemos a tiempo, que no hagamos aglomeraciones y que no le hagamos al vivo y tener el cubrebocas a medio tapar. Países como España han logrado mantener su oferta cultural de manera presencial a lo largo de toda la pandemia, ¿por qué no lo podemos hacer en México? Se puede, pero es un compromiso de todos".

Detalló que para la presentación en Bellas Artes interpretará canciones de Melesio Morales y Blas Galindo; arias de ópera y música para recital. Además estará como invitada especial la pianista María Hanneman.

Asimismo, el tenor explicó que entre sus proyectos pactados está el debutar en diciembre en el rol de Nemorino, en El elixir de amor, esto como parte del Festival Donizetti de Bérgamo, Italia; rendir un homenaje al tenor italiano Enrico Caruso por su centenario luctuoso, y en junio de 2022 debutará en el rol Tamino de la La flauta México, que dirigirá Gustavo Dudamel.