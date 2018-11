Regresa con CD y anuncia gira

Madrid, España

La artista inglesa Dido publicará su quinto álbum, Still on my mind, el próximo 8 de marzo de 2019.

Después se embarcará en su primera gira mundial en 15 años para presentar canciones como Hurricanes, el anticipo de su regreso que ya está disponible en streaming.

"Como artista y como compositora empiezas a echar de menos realmente estar delante de la gente que escucha tu música. Te hace una mejor escritora y artista comprometerte con la gente que te escucha", ha explicado Dido a Billboard.

El último álbum de la británica hasta la fecha fue aquel Girl who got away de 2013.