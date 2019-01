Regresa Carlos Loret de Mola a la W Radio

Ciudad de México.

Carlos Loret de Mola anunció este miércoles su regreso a W Radio luego de concluir su programa Sin anestesia en Radio Centro en diciembre pasado. Bajo el nombre de "Así las cosas pm", el conductor entrará al aire de 13:00 a 15:00 horas a partir del 14 de enero; adelantó que coproduce y coescribe una serie para Televisa.



"Aquí me dieron mi primera oportunidad como reportero cuando llegué de Mérida", dijo durante la conferencia de prensa en instalaciones de Televisa, recalcando que es la tercera vez que vuelve a trabajar a esta casa que le enseñó el oficio de reportear.

"Ser reportero me apasiona más que me digan conductor, líder de opinión o periodista, esos nombres que luego suenan fifís, soy reportero, así me asumo, y ando persiguiendo la nota; esto es un bicho que te pica y para el que no hay medicina".

Aseguró que estos son tiempos muy relevantes e históricos para el país, donde se verá la libertad para ejercer el periodismo.

"Son tiempos donde pienso que la libertad de expresión será puesta a prueba, tenemos que estar allí para defenderla y eso haremos cada tarde poniendo temas de sobremesa y poniendo temas de conversación cada vez que entremos al aire por 96.9".

También se mostró emocionado de coproducir una serie basada en un hecho real pero con toques de ficción para Televisa; su única experiencia previa fue "De panzazo".

"Estoy trabajando en una serie con Televisa, todavía no podemos hablar con ello pero ya llevamos un par de meses trabajando, es algo nuevo para mí meterme al mundo de la coproducción de una serie y estoy participando también en el cuerpo de escritores. Es un mundo totalmente distinto para mí, apenas le estoy entendiendo, a ver si no me rajo a la hora de la hora, y es raro porque son cosas que investigas y defines pero la gente las verá dentro de un año o año y medio, no es como una entrevista que uno hace y sale luego luego, es ficción y no, está basada enormemente en hechos reales".

Durante la conferencia de prensa estuvieron presentes el director general de Televisa Radio, Francisco Cabañas y elementos representativos de la estación y los que se unen en esta nueva etapa, como Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal con La Corneta y Alberto Lati.

Gabriela Warkentin, Javier Risco y Martha Debayle también estuvieron en el encuentro con los medios de comunicación.