Regresa a Broadway Daniel Radcliffe

Daniel Radcliffe regresará a Broadway, y explorará los desafíos particulares de la era de la información, en una nueva obra sobre una batalla épica entre un escritor y un verificador de hechos, la cual invita a la reflexión.



Radcliffe actuará al lado de Cherry Jones y Bobby Cannavale en The Lifespan of a Fact, una nueva obra adaptada de un libro del 2012 sobre la edición, sumamente atormentada y de varios años en la vida real, de un ensayo sobre el suicidio de un adolescente que fue publicado en una revista.



El joven actor dará vida al escrupuloso verificador de hechos, Jim Fingal, y Cannavale personificará al ensayista, John D'Agata, quien en ocasiones al darle prioridad a la narrativa sobre la precisión provocó un debate sobre la naturaleza de la verdad y el significado de la exactitud.



Jones interpretará una versión ficticia del jefe de Fingal.



Radcliffe, por supuesto, es más famoso por caracterizar el papel titular de las ocho películas de Harry Potter. Sin embargo, en los años transcurridos desde entonces, ha emprendido papeles cada vez más desafiantes en cine y teatro.



Ésta será la primera vez que dé vida a un papel nuevo en Broadway, pero ya ha aparecido en tres reposiciones: The Cripple of Inishmaan, How to Succeed in Business Without Really Trying y Equus.



Su papel más reciente y relevante en Nueva York fue fuera de Broadway, en el 2016, cuando actuó en el Public Theater en Privacy, una pieza que exploraba la exposición a la información personal a través de la tecnología.



Jones ha ganado el Tony en dos ocasiones, por Doubt y The Heiress, y su última aparición en Broadway fue en la reposición del 2013 de The Glass Menagerie.



Cannavale apareció por última vez en Broadway ese mismo año, en The Big Knife.



La versión en libro de "The Lifespan of a Fact" fue escrita por Fingal y D'Agata.



La obra está siendo escrita por tres novatos de Broadway, Jeremy Kareken, David Murrell y Gordon Farrell, quien imparte clases de dramaturgia en la Universidad de Nueva York.



La puesta en escena será dirigida por Leigh Silverman (Violet), con Jeffrey Richards, Deanna Twain y Will Trice como productores principales.



Las presentaciones iniciarán el 20 de septiembre para tener su estreno el 18 de octubre en Studio 54, en Broadway.