Regresa Bigorra a la Tv con programa de revista

CIUDAD DE MÉXICO.- Raquel Bigorra no había querido aceptar proyectos en televisión luego de ver que muchas producciones eran castigadas en cuanto a personal y recursos, sin embargo, MVS logró convencerla de sumarse al matutino "Tu casa TV en directo", que busca entrar a la competencia por la audiencia en las mañanas con una apuesta que incluye a Raquel, Michelle Vieth, Patricio Cabezut, Carlos Trillo y Antonio Aguirre.

"Cuando me hablaban de programas de revista me parecían todos los mismos, pero este me pareció que tiene un formato diferente, está ligado a las noticias y también tiene su revista, desde que me hablaron para el proyecto me dijeron que iban a tener reporteros por toda la ciudad y hoy estuvimos ensayando, así que vamos a tener enlaces en vivo y no solamente de lo que está pasando en la parte social o política, si hay una conferencia de prensa en espectáculos allí estaremos, hay mucho que podemos hacer totalmente en vivo, se hicieron de un gran equipo, tiene una buena inversión", dijo a El Universal.

Una de las partes importantes en este tipo de programas es la armonía entre los integrantes, aseguró la cubana, y como es un proyecto que está comenzando, todos tienen la misma energía y todos se enfrentarán a algo nuevo, a diferencia de los programas que ya llevan muchos años en los que se van agregando elementos nuevos a un equipo ya establecido.

"Yo creo que parte de lo que más me gustó a mí es el equipo de trabajo, yo trabajé con el productor hace muchos años en Televisa y es un chavo que está abierto a que todos estemos contentos", platicó, además de que dijo, Michelle es una de sus amigas más queridas.

"Tu casa TV en Directo" se estrenará este 21 de enero de 10 a 2 de la tarde por el canal 6.4 de TV abierta en el Valle de México por MVS TV.