Regresa Alexis Ayala a trabajar tras infarto

Cd. de México.- Luego de sufrir en junio pasado un infarto, Alexis Ayala está listo para regresar a trabajar.

El actor publicó este domingo dos fotografías, una de ellas al lado de Angelique Boyer, en lo que fue su primer día de trabajo, en la producción Contracara.

"Nada es ni todo blanco ni todo negro. La vida está llena de matices. No hay sombra sin luz. Y no importa que tan fuerte haya sido la tormenta está en algún momento sedera y lo único que debes hacer es abrazar la calma. No pienses tanto, siente y no te preocupes tanto, ocúpate.

"En la vida hay muchas alternativas, pero la mejor siempre será la de ser feliz y eso no está en nadie más que en uno mismo. Actitud, positivismo y alegría. No olvides que a más problema más calma. Los tiempos De Dios son perfectos. Así que a VIVIR y a VIVIR BONITO. #vivirbonito #bepositive #be #thankful #god #faith #healthy #believe #blessed #work #live #love #travel #life #happy #fun #do #actor #human #lionwarrior #lionheart #lifeplayer #lifestyle #heart #strong #power #powerfull #entero #ESPÍRITU", fue el mensaje con el que acompañó una de las imágenes.

Aunque Ayala no dio detalles del proyecto, en la claqueta que se ve en otra de las imágenes de la producción figura el nombre de la misma.

El actor sufrió el pasado 30 de junio un infarto, mientras vacacionaba con su familia en Acapulco, por lo que tuvo que ser sometido a un cateterismo para destapar las arterias que le ocasionaban problemas.