Regresa al trabajo jefe de Policía de Edinburg

Edinburg, Texas

El jefe de Policía de Edinburg, César Torres, regresó a su trabajo después de una suspensión de cinco días.

La pregunta sigue siendo: ¿Por qué fue suspendido? El alcalde de Edinburg, Richard Molina, dice que se trata de un simple caso de represalia política por parte del nuevo concejal David White, quien fue el ex jefe de policía de la ciudad antes de ser degradado por el anterior administrador de la ciudad, Juan Guerra.

Mientras tanto, White dijo que no tenía nada que ver con la suspensión de Torres. Esa fue la llamada del administrador municipal (interino) (Richard Hinojosa), según White, quien fue votado en el cargo en noviembre pasado.

"Amo esta ciudad", dijo White. "He estado aquí 28 años. Dediqué gran parte de mi vida a esta ciudad. Soy un verdadero servidor público. Renunciando a mis Navidades, y he renunciado a mis vacaciones con mi familia. Me postulé (para el concejo municipal el año pasado) porque no me gustó lo que estaba pasando en la ciudad.

"Al igual que la ciudad estaba (otorgando) contratos (a ciertos vendedores). Parecía que las mismas personas obtenían la mayoría de los contratos. Tampoco me gustó la forma en que comenzamos a gastar dinero. De repente (las elecciones municipales de 2017 llevaron a Molina como alcalde, Gilbert Enríquez y Jorge Salinas como concejales, y echaron a la vieja guardia), estábamos gastando mucho dinero. La ciudad comenzó a gastar dinero como un loco, y solo estoy viendo algunas políticas violadas incluso en el gasto. No hay mucho que puedas hacer al respecto ".

Entre las elecciones de 2017 y 2019, Gilbert Enríquez salió de la mayoría del nuevo consejo después de afirmar que Molina estaba manejando la ciudad como un dictador. A pesar de esa deserción, si quieres, Molina aún tenía la mayoría porque el entonces concejal David Torres todavía estaba en el consejo.

En respuesta a las afirmaciones de Enríquez de que estaba actuando como un dictador mientras ocupaba el escaño en la alcaldía, Molina dijo a fines del año pasado: "Ahí está su lado, y ahí está mi lado. Lo suyo es, en mi opinión, que quiere poder elegir vendedores. Quiere poder elegir esto, elegir aquello; y si no puede elegir, ¿adivina qué? Luego dice que estoy supervisando una dictadura. ¿En serio?

"Dos años después, las elecciones municipales de noviembre de 2019 y la segunda vuelta posterior cambiaron la composición mayoritaria del concejo municipal. Molina ya no tenía la mayoría. En cambio, eso se trasladó al principal enemigo del alcalde, el concejal Gilbert Enríquez, gracias a las elecciones", señaló. (Con información de Advance News Journal)