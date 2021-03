Regresa al teatro

Tener la oportunidad de estar en los escenarios con la puesta Hoy No Me Puedo Levantar es para María León un dichoso déjà vu, pues ahí debutó en el teatro musical y ahora se alista para volver con la reapertura de teatros.

"La primera vez que hice a María yo estaba justo quitándome el vestuario de Bailando por un Sueño, un domingo que me tocó ganar y me habló Alejandro Gou (el productor) para invitarme y decirme que estrenaba un jueves. Y lo mismo pasó ahora, me tocó ganar ¿Quién es la Máscara? y me habló para ver si me aventaba otra vez.

"Gou es un ser brillante, me dio la primera oportunidad en el teatro aquí, justo en esta obra, con el personaje de Ana, entonces tengo mucha nostalgia y emoción", compartió León en entrevista telefónica.

Pese a que el aforo se limite por ahora al 30 por ciento, aseguró que el reencuentro será muy especial para ella, pues como actriz y cantante reconoce la importancia y el esfuerzo detrás de reabrir estos espacios y retomar la interacción con los espectadores.

"Es un desboque de emociones porque ha sido tanto el tiempo buscando otra vez este momento para poder plasmar nuestro arte arriba del escenario, y sobre todo hacerlo con público, porque es muy importante que exista esta complicidad.

EMOCIONADA POR REGRESO

"Ninguna función es igual a la otra y el público lo hace posible, entonces este regreso será muy importante, no solamente por las ganas que tenemos de regresar, sino porque creo que va a ser un precedente para todo lo que venga artísticamente en este año tan complicado", destacó la intérprete de 35 años.

La obra regresará con Yahir, Rogelio Suárez, Jesús Zavala, Carmen Sarahí, Sergio Basáñez y Alma Cero, a partir del 16 de abril, desde el Centro Cultural Teatro 2 de Ciudad de México.

A siete años de su participación, María León vivirá la experiencia de una manera completamente distinta, no sólo por todas las medidas de salubridad que se incluirán para mantener a los involucrados a salvo, sino porque ahora es más consciente de la fuerza femenina que emana de su personaje.

"En los ochentas, dentro de la movida madrileña, uno de los movimientos más importantes fue el de la mujer y la libertad, que es un poco lo que está sucediendo hoy en día, y ahora que vivimos ese movimiento tan de cerca y tan a flor de piel, María también tendrá este boom.

Esta puesta, independientemente de lo que es la música de Mecano y la nostalgia de los ochentas, a cualquier persona que la haga o haya visto nos marca de una manera muy especial, y por eso y o he regresado una y otra vez". María León,