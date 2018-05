¡REGRESA AL NIDO!

"Aún no se que vaya a pasar, ellos (América) decidirán mi futuro, si me quedó allá o regreso aquí con Reynosa o a otro equipo, yo encantado de regresar". Jonathan León, portero.

El portero Jonathan León regresó a casa, al Club América, que es dueño de su carta, pero dejó las puertas abiertas para volver al Atlético Reynosa el próximo torneo. Terminó el contrato del guardameta con el conjunto fronterizo y ahora las directivas se tendrán que poner de acuerdo para firmar un nuevo préstamo.

"Vengo a préstamo por este torneo que ya terminó, aún no se que vaya a pasar, eso se va a platicar con el club (América) y ellos decidirán mi futuro, si me quedó allá o regreso aquí con Reynosa o a otro equipo, yo encantado de regresar, quedo abierto a cualquier posibilidad", expresó antes de viajar a la Ciudad de México. Se sabe que la directiva del Atlético lo está contemplando para la siguiente temporada así que en los próximos días negociarán con el conjunto de Coapa y con el representante del futbolista.

Jonathan fue uno de los refuerzos que llegó para el Clausura 2018 y terminó siendo pieza fundamental en el equipo de Esteban Mejía. Disputó 17 de los 21 partidos del torneo, contando cuartos de final y semifinales.

"Vine de menos a más, al principio el profesor ya había platicado conmigo y me dijo que no iba a comenzar la temporada, pero mi objetivo era llegar y jugar, dejar todo en cada entrenamiento y partido y creo que eso le gustó al profesor, me ayudó a quedarme en todos los partidos y llegar hasta semifinales", comentó al cuestionarle sobre el rendimiento que tuvo.

El arquero de las Águilas sueña con la Primera División, pero espera volver por la revancha, ya que se quedaron muy cerca de disputar el título en la Liga Premier por el Ascenso.

"La verdad si me quedó la espinita, yo venía con el objetivo de ascender, era mi objetivo principal, mi proyecto personal, lo tomé muy personal y por eso dejo las puertas abiertas", aseguró.

En caso de no volver, "Jona" dijo que se iría tranquilo a pesar de haber sido eliminados en las semifinales.

"Muy buen sabor de boca, lástima que al final no se consiguió el objetivo, pero para todos fue muy satisfactorio el torneo, al final desgraciadamente no se nos dio la suerte del campeón, no la traíamos", expresó.

Por último, elogió a la afición reynosense, ya que jamás se imaginó que encontraría tanta pasión en las tribunas de un equipo que milita en Liga Premier.

"No me esperaba algo así, la verdad impresionante la gente de aquí, me voy muy contento con ellos que estaban súper metidos para ser Segunda División, casi llenaron el estado en la liguilla, otro de los objetivos del equipo era tratar de meter más a la gente, desgraciadamente les fallamos pero dejamos todo", finalizó.