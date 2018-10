Regresa al cine por la puerta grande

Los Ángeles, Estados Unidos

Glenn Close es una de esas actrices que sorprende. Admira la calidad de su trabajo, reconocido con seis candidaturas al Óscar y su variedad interpretativa. Porque esta estrella de cine, teatro y televisión igual afronta un drama como "Las amistades peligrosas", un thriller que marca época como "Atracción fatal" o un filme orientado al público infantil como ocurrió cuando dio vida a Cruella De Vil en "101 Dálmatas".

"La buena esposa" no puede llegar en mejor momento cuando el movimiento #MeToo acaba de cumplir un año. Glenn Close interpreta en el filme a la esposa de un famoso escritor que recibe el Nobel y sale de las sombras para, tras 40 años de matrimonio, alterar de una vez por todas el orden de las cosas.

"Lo que pase pasará. He vivido antes esto", comenta la actriz en entrevista, quitando importancia a los rumores del Óscar que ya la acompañaron con "El mundo según Garp", "Reencuentro", "El mejor", "Atracción fatal", "Las amistades peligrosas" y "Albert Nobbs".

EJEMPLO PARA LAS MUJERES

En su cabeza, más que los Tony, los Globos de Oro o los Emmy que ha ganado en su carrera, está grabado el comentario de una reclusa que durante una visita de la actriz a un centro de máxima seguridad se sintió empoderada con su presencia.

"Ahora se que no seré olvidada", le dijo. Y eso es lo que Close busca, no la gloria o los premios, sino que las mujeres no sean olvidadas. "Son muchos años, muchas relaciones. A veces un arduo camino. Pero nunca me sentí más realizada que en este momento de mi vida. Nunca sentí tanto anhelo por lo que está por venir. Está claro que soy una flor tardía, pero no pasa nada con tal de que sepas quién eres y seas esa persona", admite orgullosa de su evolución.

FELIZ POR SU REALIZACIÓN

Close está contagiada por el momento que está viviendo. Siempre consciente de la realidad que la rodea y muy involucrada en causas tanto sociales como políticas, la acérrima demócrata es de las que habla claro.

"Me ha llevado 14 años llevar a la pantalla una película escrita por mujeres, producida por mujeres, interpretada por una mujer y centrada en ella. No es coincidencia que eso ocurra ahora", explica de esa cierta distancia que los últimos años la ha separado del cine que ama. Está orgullosa del movimiento #Metoo o Time´s up, pero en su opinión esto es sólo la punta del iceberg.

"Yo espero que lleguemos a una revolución cultural, que vaya a más. Incluso si no es así, este es un gran recordatorio de lo importante que es hacerte oír, participar en nuestra democracia", afirma para animar ante la proximidad de una nueva cita con las urnas en Estados Unidos.

SIGUE ACTIVA

Glenn Close fue una de las primeras en pasar por la televisión cuando todavía no estaba de moda y la oferta cinematográfica flojeaba para mujeres de cierta edad. Se alegra de haberlo hecho en "Al margen de la ley" y luego en "Damages", pero le gusta todavía más volver al teatro o el cine.

Cuando se cumple el 30º aniversario de uno de sus trabajos más populares y también el más criticado —"Atracción fatal"—, propone una nueva versión que narre esa historia de obsesión desde el lado de la mujer.

"Amo a mis personajes incondicionalmente", subraya.