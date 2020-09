Regresa a TV

En los capítulos recientes de "Una familia de Diez", Carlos se dio un duro golpe en la cabeza que lo hizo volver a sentirse enamorado de Licha, su exesposa, aunque a él no le gustaban las mujeres. Cuando estaba en medio del plan de reconquista, en una cena romántica, escuchó una voz que lo llamaba a lo lejos, y resultó que solo era una pesadilla. Cuando despertó, espantado, dijo que no, que no quería besar a Licha.

El domingo pasado el programa se convirtió en lo más visto de la televisión abierta, con una audiencia de 2.9 millones de televidentes, superando a su competencia directa, TV Azteca, en un 119% de acuerdo a datos de Televisa.

El personaje de Carlos (que se llama igual en la comedia) estuvo casado con Licha y tuvieron a la Nena. Después de alejarse de la familia con una pareja, regresa en uno de los cumpleaños de la Nena y se une a la familia, volviéndose un integrante más de esa numerosa familia. "Este personaje lo hago con mucho respeto a la comunidad LGBT porque me merecen toda mi admiración, todo mi respeto, y representarlo lo hago con mucho gusto y mucho respeto, con el afán de que se divierta la gente", dijo el actor .

Actualmente Carlos también es parte del elenco de la película "The juniors y la fórmula imperial", sigue en el elenco de "Una Familia de Diez", feliz de hacer este personaje que ha sido inspirado en sus amigos y que si el público quiere, seguirá apareciendo en futuras temporadas.