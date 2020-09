Regresa a trabajar

Con gritos, jaloneos y empujones regresó Itatí Cantoral a trabajar tras la muerte de su madre, Itatí Zucchi.

Cuando salían de un restaurante, los actores de la novela de Televisa ´La Mexicana y el Güero´ tuvieron un altercado con la prensa. Los reporteros esperaban obtener las primeras declaraciones de la actriz.

Sin embargo, la protagonista del melodrama no quiso hablar, pero lo que encendió a la prensa fue que Rodrigo Abed, actor que junto a Juan Soler acompañaba a Itatí, jaló a una de las reporteras para cederle el paso a la actriz.

"No me toques, no me agarres, pero no me agarres Rodrigo", pidió la reportera del programa de Maxine Woodside.

Itatí Cantoral nunca maltrató ni ofendió a la prensa, no quiso dar declaraciones, lo cual se entiende por el momento sensible por el que pasa.