Regresa a televisión

Luego de completar su sentencia en la cárcel por su participación en el escándalo de admisiones universitarias en Estados Unidos, la actriz Lori Loughlin, de 57 años, ya firmó su regreso a la televisión.

La estrella repetirá su personaje de Abigail Stanton en la saga When Calls the Heart, en específico en la segunda temporada de su serie derivada, When Hope Calls, según confirmó la revista People.