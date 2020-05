Regresa a Take That

Robbie Williams se reunirá con sus ex compañeros de la boyband Take That en un concierto virtual y con causa.

El 29 de mayo, el cantante compartirá su voz con la de Gary Barlow, Mark Owen y Howard Donald, de quienes se separó en 1995, para ofrecer un recital virtual.

Las ganancias por el show serán destinadas a Nordoff Robbins, que ofrece terapia a través de la música, y Crew Nation, que vela por el staff de conciertos, desprotegido durante el parón de los espectáculos en vivo.

"Estoy muy emocionado por cantar con los chicos de nuevo. Siempre es un placer", dijo Williams en el anuncio.

"Siempre es genial reunirnos con Robbie. Estamos emocionados de ser parte de este show único, que todos podrán disfrutar desde casa", completó Take That.