Regresa a Presidencia alcaldesa de Victoria

Cd. Victoria, Tam.- Tras dos semanas de haber resultado positiva a Covid-19 la alcaldesa de esta capital, María del Pilar Gómez Leal, se reintegró a sus funciones al frente del Ayuntamiento desde donde pidió a la ciudadanía no relajar las medidas sanitarias para frenar el contagio y evitar medidas que puedan afectar a la economía local.

"Tenemos bastantes días trabajando en poder bajar los casos de COVID y no hemos podido, me da tristeza que las personas no quieran cuidarse porque al final ellos son los que se tienen que cuidar por más restricciones o por más prohibiciones que hace la autoridad, si cada quién no se cuida solo de nada sirve", al inicio de esta semana Victoria acumula el 29,7 por ciento de casos activos en la entidad, le siguen Tampico con el 14,88, Matamoros con el 9,76, Altamira con el 9,16 y Reynosa con el 7,65 por ciento.

El pasado fin de semana fueron publicadas las nuevas medidas sanitarias para la COVID-19 con 18 municipios en la Fase 2 de reactivación económica -anteriormente eran 12-, asimismo se restringieron las actividades físicas y deportivas al aire libre y se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas sábado y domingo; por otro lado, el Gobierno del Estado determinó prolongar la Alerta Sanitaria hasta el 31 de diciembre.

La alcaldesa Gómez Leal pidió a la población extremar precauciones para no retroceder en el semáforo de reactivación económica, "sí me da tristeza que nos hayamos regresado a tener otra vez a tener cierre en algunos establecimientos pero eso es solamente a consecuencia de lo altos que han estado los casos, somos primer lugar en el estado", recordó que este fin de semana continuó el operativo de perifoneo en tianguis y mercados rodantes para invitar a la población a utilizar el cubrebocas y gel antibacterial, así como para respetar la sana distancia.

La alcaldesa victorense aseguró que, entre otras medidas, se vigilarán salones de fiestas y otros lugares donde puedan concurrir grandes grupos de personas, "estamos tratando de seguir trabajando los que tenemos que seguir trabajando durante esta pandemia, hay gente que se puede quedar en su casa... pero los demás tenemos que trabajar tenemos que tener las precauciones del lavado de manos, cubrebocas, el gel antibacterial".