Regresa a México pareja afgana deportada

La pareja, conformada por un profesor de 28 años y una mujer de 27 que trabaja en medios de comunicación locales y que además tiene siete meses de embarazo, prefirió no dar sus nombres por cuestión de seguridad.

Entrevistados a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, él aseguró que en su primer intento de entra al País sí pidió la protección internacional a las autoridades migratorias, lo que el INM negó en un comunicado de prensa el viernes pasado.

"(Les dije) todo el mundo sabe que Afganistán está en el control del Talibán, como ser humano, sabes mi situación, por favor déjame entrar para protegerme", narró.

"Les dije que era profesor, que el Talibán nos estaba buscando a mí y a mi esposa, que trabaja en los medios".

Ellos llegaron a México la mañana del miércoles pasado, pero se les negó la entrada luego que en el primer control migratorio dijeran que venían a México porque no podían regresar a Afganistán y tenían amigos que los habían invitado al País para mantenerse a salvo.

"Pero las autoridades nos dijeron 'sus visas no eran visas humanitarias, por eso tienen que regresar a su país'", agregó.

"Yo dije, ok, si mi visa es de turista, déjame estar en México como turista, puedo procesar mi visa humanitaria aquí en México, pero me dijeron 'no'".

Como tercera opción, abogó por la empatía humana, lo que tampoco funcionó.

Entones los retuvieron en salas separadas por 28 horas, hasta que el jueves fueron deportados hacia el Aeropuerto de Estambul, Turquía, en una ruta que tenía por destino final Irán.

Luego que el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) denunciara la situación, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) realizó las gestiones necesarias para que en Estambul tomaran otro vuelo de regreso a México, en el que llegaron hoy cerca de las 9:00 horas.

El 15 de agosto, el Talibán tomó el control de Kabul, la capital afgana, y en los siguientes días miles de personas saturaron el Aeropuerto para intentar salir del país. Ahí estuvo la pareja que hoy llegó a México, pero entonces no pudieron abordar un vuelo y salieron hacia Irán.