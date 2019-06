Regresa a México para tocar puertas en Latinoamérica

Ciudad de México.

La española Cristina Ramos, ganadora de los concursos de canto La Voz México y Go Talent España, regresó a México para conquistar al público con su potente y educada voz, pero sobre todo con la pasión de ser cantante nata.

La intérprete busca compartir su estilo diverso de ópera rock y balada bolero, con el que ha cautivado a millones de televidentes en el mundo que la han visto en esos certámenes.

En entrevista después de ofrecer un concierto corto, dijo saber "lo difícil que es el mexicano para aceptar cualquier propuesta musical y lo sabemos los españoles, que estamos conscientes de que los mexicanos son extremadamente pasionales que no se les cuela cualquier cantante o intérprete".

Consideró que si consigue ganarse el corazón de los mexicanos se gana mucho, "porque se abren las puertas del mercado más importante del Continente Americano, porque si entras al gusto de los mexicanos abres también las puertas de toda América Latina".

Reconoció que antes de ser conocida por los concursos de canto era una adolescente que inició su trayectoria semiprofesional a los 17 años de edad.

"Curiosamente cantaba música latina, temas de Selena Quintanilla, pero sí es cierto que viviendo en una isla como Las Canarias el público es muy poco y el crecimiento profesional casi nulo; trabajaba los fines de semana en programas de televisión y para ser honesta toda esta vorágine de exposición inició cuando mi pareja sentimental me apuntó a un concurso de canto".

TORTA BAJO EL BRAZO

"Estaba estudiando música, pero convertirte en mamá a los 30 años y viviendo en una pequeña isla prácticamente la vida se detiene y se acaba la vida musical, por eso bendigo todo lo que está sucediendo, porque es otra oportunidad".

Cristina Ramos aceptó que la música en su vida es una catarsis. "Utilizo la música y las canciones como una terapia para ahuyentar mis demonios y fantasmas, me ayuda a canalizar sentimientos y recuerdo que en La Voz México mi abuela estaba luchando por mantenerse viva, pero yo sabía que no volvería a verla con vida y por eso la música me ayuda a tener fuerzas".

La española, que canta en inglés y español, interpretó temas como "Higway to Hello", "Waterloo", "Hot Stuff", "We Can´t Know", "Who Wants to Live Forever", "The Hero Flash", "Sabor a mi", "Nosotros" y "Tu Nombre", esta última el sencillo a promocionar, para luego cerrar con "Bohemian Rhapsody", "The Show Must go on" y "Hallelujah".

CONFÍA EN SU TALENTO

Cristina Ramos descartó que sea una cantante que se cree que sea grande, "porque cada concierto es diferente y cada vez que subo al escenario tengo nervios, pero lo único que tengo es confiar en mi, tenga éxito o no, porque toda mi vida he cantado, es una necesidad como la respiración, da igual si estoy en el escenario o en la ducha".

La cantante indicó que tiene claro que la mejor forma de llegar a los mexicanos es a través de los boletos y la música vernácula, "porque también en las Islas Canarias se escuchan los boleros y las rancheras, por eso en este espectáculo canté tres boleros: uno de Álvaro Carrillo, Roberto Cantoral y Armando Manzanero".

Puntualizó que México es el mercado más importante para ella y resto de los españoles que buscan crecer.