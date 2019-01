Regresa a México a hacer cine

Ciudad de México

Tras hacer de Miami su lugar de residencia, el actor mexicano Víctor González regresó a México para rodar la cinta "Los idealistas", de Marcelo Tovar.

En entrevista González reconoció que le resulta extraño tener que estar de tiempo completo en México toda vez que hasta hace algunos años cuando lo invitaban a participar en alguna telenovela eran largas temporadas y tenía la opción de ir y venir cuando tuviera los llamados.

"Es un cambio para quienes venimos de otros proyectos y para mí este año ha sido de mucho aprendizaje, antes venía seis meses a hacer una novela y ahora ya no existen esos proyectos", comentó.

Sin embargo, aseguró que esos cambios han permeado no sólo la industria del entretenimiento sino también a la música, porque ya pocas personas compran CDs y la literatura, "ahora yo leo desde mi dispositivo".

LO CONQUISTA EL GUIÓN

Al preguntarle sobre por qué aceptar ser parte del elenco de "Los idealistas", señaló que el guión le pareció increíble y que su personaje, llamado "Gabriel", tiene la encomienda de poner "jiribilla" a la reunión de esos amigos.

"Yo soy un vecino y vengo con mi hija de 22 años, entonces su reencuentro hará que me saquen de la atmósfera a la que estoy acostumbrado. Habrá situaciones chistosas porque vienen a irrumpir mi paz y es una película entretenida y para toda la familia", indicó.

Luego de destacar que se trata de un guión muy redondo, Víctor González -quien protagonizara telenovelas como "La Candidata" y "Entre el amor y el deseo"- aseguró que "Los idealistas" es una cinta con la que todo mundo se sentirá identificado, porque sus personajes son muy humanos.

El filme concluyó recientemente su rodaje en Valle de Bravo, Estado de México, y mientras comienza la postproducción y promoción Víctor González espera se concreten dos proyectos que filmaría aquí en México: una serie y una película.

"Por ahora no puedo decir mucho porque aún no hay contrato, pero me gustaría hacer más series y entrar a las plataformas", compartió.