Regresa a los melodramas

"Me siento privilegiada por haber podido iniciar mi carrera a los 5 años y por haber transitado desde la actuación infantil a actriz adolescente, y ahora en esta etapa de plenitud", afirmó Ana Patricia .

Con 47 años de vida, la hija del fallecido actor Gustavo Rojo se ha desempeñado en telenovelas, obras de teatro y cine.

"He trabajado en México y en otros países, y sigo vigente. El público es tan amable y amoroso conmigo; he recibido tantos comentarios positivos que eso para mí me llena el alma, porque es lo que hace una carrera a largo plazo y una trayectoria", aseguró.

DRAMA TRADICIONAL

En este regreso, la actriz quiere ver nuevamente a la familia mexicana reunida frente al televisor con un drama tradicional como sucedía en el pasado.

Sabe que ahora hay diferentes plataformas, y que cada persona en casa tiene la posibilidad de ver contenido de su interés, pero con la recién estrenada telenovela S.O.S. Me Estoy Enamorando, en la que participa, buscarán unirlos.

"Me da la impresión que esta puede ser la telenovela que vuelva a reunir a la familia mexicana alrededor del televisor y esto es importante", indicó la actriz.

"La gente está pasando más tiempo en sus casa, por la pandemia, aunque ya estamos saliendo", agregó.

"Hay muchas opciones de entretenimiento en distintas plataformas, pero tenemos a los miembros de la familia en distintas áreas y en distintos dispositivos. Si podemos tener un proyecto que los reúna de nuevo será un gran logro".

PROYECTO FAMILIAR

Ana Patricia vuelve a las melodramas con esta producción de Lucero Suárez que tiene una semana al aire por Las Estrellas en el horario de las 18:30 horas.

"Es un proyecto que no sólo es familiar en el sentido que lo puede ver toda la familia, sino que tiene elementos que pueden resultar muy atractivos para cada uno de los miembros del hogar.

"Es una historia cotidiana, fresca, actual, llevada en tono de comedia de situaciones y con momentos melodramáticos y emotivos".

Son 42 años de carrera, y aunque en algún momento sí ha pasado por su mente alejarse, confesó que ha logrado superar "la crisis de vocación".

INTENSO PERSONAJE

En S.O.S. Me Estoy Enamorando Ana Patricia da vida a Inés, una mujer buena que toma malas decisiones y elecciones, que se enamora de la persona equivocada y decide permanecer a su lado.