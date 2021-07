Regresa a los escenarios

"Gracias a todos por estar presentes, para mí es muy significativo que haya personas que quieran venir a ver esta obra no sólo por lo buena que es, sino porque me quieren ver a mí, montándola. Es un lujo de obra.

"Y luego de los puyazos que me ha dado la vida, festejo que tengo trabajo, no solo aquí, sino en la mejor serie del momento, Vecinos, y en un personaje para una plataforma de streaming de la que no puedo decir el nombre por eso traigo pintado el pelo", expresó Bono al final de la función de casi una hora con cuarenta minutos que presentó en el teatro Ignacio López Tarso, en Centro Cultural San Ángel.

Con un bastón integrado para que pudiera pararse, el actor de 70 años comenzó así la temporada del monólogo escrito por Rob Becker y dirigido en México por Jaime Matarredona.

"Lo que me pasó estuvo muy cabrón, perdí mucha de la movilidad de mi cuerpo, pero yo preferiría morirme aquí en el teatro que en un hospital, y me da más gusto ver a los boleteros de la entrada, al productor Morris Gilbert, a los que estacionan coches allá afuera, que a las enfermeras y a los de las camas del hospital", externó César en entrevista previa.