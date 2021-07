Regresa a los escenarios

“Una vez estaba en una tienda y vi unas mariposas, llamé a mi vestuarista y le dije ‘creo que extraño cantar, ¡ya!’, porque regularmente yo veía cosas y las compraba para hacer vestuario o incluirlo en mi gira o en el escenario.

“Fue así, cuando vi las mariposas en la tienda, que decidí volver, sentía que era necesario y vi la manera”, afirmó, en entrevista.

LO POSITIVO DE LA PANDEMIA

Lo positivo que le dejó el confinamiento por la pandemia fue experimentar, desde escuchar música de Led Zeppelin y Mozart hasta aprender a cocinar.

“Lo disfruté, por primera vez en mi vida tuve tiempo, el tiempo para ver miles de películas, dormir hasta la hora que quisiera. Para mí, el tiempo que me regalaron (mis familiares) fue muy valioso, no lo cambio por nada, haber estado con ellos fue muy hermoso”.

En sus últimas intervenciones con la prensa, la intérprete de “Él lo Tiene Todo” reveló que sufría trastorno de ansiedad social o fobia social, lo que le impide una correcta relación con la gente.

EN TERAPIA

“Este tiempo estuve yendo a terapia. La terapia es súper importante, desgraciadamente no todo el mundo tiene la facilidad de poder ir o tener dinero para comprar medicamentos, que son un gran problema. Siento que la mayor parte de la gente sufre de estrés y ansiedad, de muchas cosas.

“Algo que me ha ayudado mucho es que vivo en Tepoztlán, un pueblo que tiene una comunidad súper holística, todos se cuidan entre todos. He hecho sesiones de ayahuasca y muchas cosas para tratar de conectarme con quien tenga que hacerlo para entender por qué me tocó ser quien soy”.

Estar en contacto con su ser le hizo sanar heridas del ayer. Yuridia admite no ser muy expresiva con sus sentimientos, le cuesta trabajo expresarse, pero cuando lo hace, es por querer ayudar a los demás.

Por ejemplo, en el pasado Día Internacional de la Mujer, la sonorense confesó en redes sociales haber sido víctima de acoso infantil.

“Son cosas que para mí son importantes, y con hablarlas puedes ayudar a más personas; pensando en eso, conté de ese momento particular en mi vida.

FELIZ Y COMPLETA

“Esa no fue la única vez que lo viví. Cuando eres grande entiendes cosas, sabes qué está bien y qué mal, tratas de evitar vivir situaciones de ese tipo, pero yo, afortunadamente en mi trabajo, ahora de adulta no he vivido ese tipo de cosas”.

Hoy, con 34 años, se siente feliz, completa, satisfecha consigo misma. Lleva año y medio comprometida con Matías Aranda, su representante por un tiempo y ahora productor musical; sin duda, una gran fortaleza en cada paso que ha dado la cantante de “Ya Te Olvidé” y “Cobarde”.

“El otro día (Matías y yo) estábamos hablando sobre la vida, los propósitos que hay en el universo para nosotros, y me abrazó y me dijo ‘¿sabes qué?, creo que vine a tu vida para apoyarte y que tú siguieras haciendo lo que haces, porque lo que haces es increíble’.

“El corazón se me derritió porque es una persona muy dulce, me tocó estar con un hombre exageradamente tierno que me apoya, está dispuesto a estar con una artista que, a mi parecer, no es nada fácil”, dijo, y prefirió no contestar a la pregunta de si han pensado tener un hijo.

Luego de haberse presentado con éxito en el Parque Fundidora, en Monterrey, este viernes y sábado llevará su Desierto Tour a la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, a las 20:30 horas; la acompañará Chucho Rivas para cantar el sencillo “Como Tú”.

UNA MADRE ORGULLOSA

Gracias a la educación, cariño y valores inculcados en Phoenix, hijo de Yuridia y Édgar Guerrero, el chico, de 13 años, sobrelleva el día a día y motiva orgullo en la cantante.

“Me encantaría que él creciera, que supiera cómo tratar a las mujeres, cómo darle el lugar a una mujer, que fuera un gran hombre, que trabaje, que gane su propio dinero, que se sintiera satisfecho con las cosas que quiere lograr en la vida, que sepa ser feliz y sea bueno con las mujeres; siento que eso hace falta ahora”, expresó Yuridia.

“Un día me ama, otro día me odia, un día quiere que le haga de comer, al otro día no quiere saber nada de mí, al otro día quiere que me siente a ver una película con él... Es una ternura porque está creciendo y hacen cosas de niños, pero al mismo tiempo son grandes”.