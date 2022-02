Regresa a las telenovelas

El actor es uno de los rostros nuevos de la segunda temporada del thriller Oscuro Deseo, de Netflix, y el lunes arranca dos proyectos: estrena la versión 2022 de Los Ricos También Lloran por Las Estrellas y da el banderazo de grabaciones de la serie Sierra Madre, en el municipio de San Pedro.

"Para todo hay espacio", comentó el actor, quien en Oscuro Deseo interpreta a Íñigo Lazcano, "el chiste es siempre trabajar".

"Estoy produciendo con mi empresa la obra Animales de Compañía en el Teatro Centenario, en Coyoacán. Y el 18 de marzo estrenaremos la obra que también produzco Héroe de Lobby, así que ando como calzón de la vida fácil", expresó.

UN DELEITE

Para Barba, actuar es un deleite, aunque producir y estar detrás de cámaras también le provoca plena satisfacción.

A veces o reiteradamente, el trabajo se le empalma y no quiere quedar mal con nadie.

En esta ocasión coincidió la promoción de Oscuro Deseo con las grabaciones de Los Ricos También Lloran, además está a unos días de dar el claquetazo de la serie Sierra Madre, original de Diego Enrique Osorno para HBO, en la que se incluirá como uno de los personajes al ex Alcalde Mauricio Fernández.

"En la serie, que será un retrato de la sociedad de San Pedro, somos tres hermanos, soy Bernardo Parra y mis hermanos serán los actores Miguel Rodarte y Juan Carlos Remolina".

VERSIÓN MODERNA

En otro proyecto, el productor Carlos Bardasano apostó por una versión moderna de la icónica historia Los Ricos También Lloran que hicieron Verónica Castro y el desaparecido Rogelio Guerra a finales de los 70.

Aunque hace décadas la historia, entonces realizada por Valentín Pimstein, causó revuelo nacional e internacional, la versión 2022 no atesora la misma expectativas.

"Es una historia cuya única pretensión es hacerla más digerible y realista. Sí, actual, con los estándares de la vida que vivimos, pero respetando todas las líneas de la historia melodramática del clásico de clásicos", añadió el histrión.

60 CAPÍTULO

En Los Ricos También Lloran, que consta de 60 capítulos, Barba interpreta a Víctor Millán, uno de los villanos de la historia.

"La gente va a agradecer y entender un poquito por qué esta telenovela causó ese furor hace muchos años, ahora son otros tiempos, sabemos que el resultado jamás será el mismo. Antes teníamos la atención del público concentrada en tres canales, ahora hay mil canales.

"Realmente esa responsabilidad yo me la sacudo, no creo que me ataña. Siento una responsabilidad de contar bien la historia. Supongo que Claudia (Martín) y Sebastián (Rulli) sí sienten verdaderamente una presión espantosa porque están encarnando a los personajes (protagonistas) más recordados de esta telenovela".

SERÁ VILLANO

