Regresa a la TV

Encontrar un equipo con el que se sintiera cómodo era lo que Fernando del Solar necesitaba para regresar a la televisión abierta. La respuesta le llegó de la mano de MVS TV y el programa de espectáculos "Bla bla show".

"Después de haber pasado por muchas televisoras encontré un grupo de gente que ya no es ni lo más pomposo del mundo pero es gente con la que amo trabajar y con la que me puedo comunicar, puedo empatizar", comenta el conductor en entrevista.

NUEVA ETAPA

En esta nueva etapa que arranca el 21 de enero a las 19:00 horas, Del Solar compartirá set con Vielka Valenzuela, Mónica Noguera y Claudio Rodríguez, mientras que la sección de moda estará a cargo de la diseñadora Sarah Bustani.

"Hoy, después de haber pasado tantas cosas en mi vida, priorizo y valoro lo que amo hacer, trabajar con un gran equipo, amigos, compañeros, que todos tiremos para adelante. Eso para mí fue fundamental para tomar esta decisión de regresar a la tele en un programa de espectáculos".

TELEVISIÓN ARTESANAL

Para el conductor, quien formó parte de la plantilla de Tv Azteca y Televisa, estar en MVS TV significa una forma de hacer televisión más artesanal en donde además busca alejarse del morbo y amarillismo. "Le he tomado el gustito a hacer estas cosas más con el corazón, más artesanales, no tan grandes producciones porque me di cuenta que necesitaba esta parte el cariño y la contención de la producción y trabajar con amigos y quizá no tanto estar como en constante competencia", reconoce.

"Si alguien quiere más la parte del morbo, lo tiene y es respetable; si alguien quiere más una parte cariñosa y emocional del artista, eso lo tiene con nosotros".

A casi 30 años de haber comenzado en la televisión, Del Solar está consciente de que la competencia es cada vez mayor, sin embargo, explica que la forma de mostrar los contenidos será lo que haga una diferencia.