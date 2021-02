Regresa a la televisión

Debutó en 1992 en las telenovelas, pero Eduardo Santamarina considera que aún tiene la fortuna de ser una de las cartas fuertes de una serie, como la recién estrenada por Telemundo, Buscando a Frida.

"Ya no me cuezo al primer hervor, ya llevo muchos kilómetros", expresó entre risas el actor. "Pero puedo decir que hasta hoy estoy muy contento, orgulloso de la carrera y del trabajo que he hecho. La disciplina es la única forma de mantenerte".