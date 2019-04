Regresa a la pantalla grande

Ciudad de México.

Bárbara Mori regresa al cine con ´El Complot Mongol´, dirigida por Sebastián del Amo ("Cantinflas", 2014) y basada en la historia homónima de Rafael Bernal.

En entrevista , la actriz habló sobre su nuevo trabajo en el que comparte créditos con figuras de gran trayectoria en cine y televisión, como Chabelo.

En la cinta también aparecen Damián Alcázar, Lisa Owen, Ari Brickman y Roberto Sosa, quienes completan al resto de personajes de la historia publicada en 1969.

Es una novela que ha sido muy reconocida en la literatura mexicana. Yo no tenía el honor de haberla leído. Cuando me mandaron el guión, Sebastián del Amo me dijo: "quiero que para mi próxima película hagas de china". Leí el guion, leí el libro y la verdad es que la adaptación está increíble. Y es un gran trabajo porque es un cine que no hemos visto antes. Tiene elementos tan bonitos, como la dirección de arte, la fotografía, la época que es de los 60. Yo soy súper clavada y cuando Sebastián me platicó del guión yo dije "¡wow! ¡Qué reto para mí!", recordó Mori.

También confesó que pidió al director que la contactaran con la comunidad china en nuestro país para lograr al acento adecuado para su personaje. Cuenta que conoció a una mujer que hablaba justo como debía hacerlo y eso le ayudó con el acento.

'El Complot Mongol' se estrenará en cines del país el próximo 18 de abril.