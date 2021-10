Regresa a la pantalla chica

Manuel Landeta recuerda que en 1978 su colega Héctor Bonilla, lo había recomendado para trabajar en la telenovela “Viviana”, pero finalmente no se quedó por no saber trabajar con apuntador, pero 43 años después esa misma historia volvería a toparse con él y esta vez el actor no pudo decir que no.

“Estoy agradecido con el señor Ignacio Sada por la oportunidad de estar en este melodrama, que está muy bien hecho, bien escrito, bien adaptado, el productor nos dijo, ‘los que están en este reparto, son los que consideramos son ideales para el personaje que les hemos otorgado’, y no se equivocaron”, comentó Manuel Landeta sobre la telenovela “Contigo sí”, que comenzó transmisiones el día de ayer por Las Estrellas.