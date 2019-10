Regresa a la música

Tras varios años de ausencia musical, la cantante mexicana Patricia Manterola vuelve y lo hace contagiada de los ritmos urbanos a través del tema Leyenda, compuesto por Erika Ender, coautora del éxito mundial Despacito.

La exintegrante del grupo Garibaldi comentó que si bien tenía planeado regresar no pensaba hacerlo tan pronto, pero debió programarlo cuando se perfilaba a la final del certamen ¿Quién es la máscara?, que la colocó en el segundo lugar.

FUE MÁGICO

Cuando vi que mi personaje ´Lechuza´ comenzó a conectar con la gente de una manera mágica, pues me salvaban y me salvaban, entré en angustia. Pensé que no tenía música nueva que ofrecer al público y que el programa me estaba dando la oportunidad de hacerlo", comentó.

Entonces, se comunicó con el productor musical panameño Luigie "Lugo" González para solicitarle un tema en poco tiempo y éste le dijo que tenía un par de canciones listas, una era con Erika Ender, quien es amiga de Manterola, incluso, la invitó a su boda en 2010.

POP LATINO

El arreglo de la canción lo hizo Luigie. Siempre me ha gustado el pop con fusiones de pop latino o con banda. Lo que esta canción tiene de especial es que se trata de un pop urbano, pues todo lo que ahorita está funcionando es el género urbano, sin demeritar las grandes canciones", apuntó.

La intérprete de temas como Quiero y Que el ritmo no pare dijo que el público le pedía volver a un estilo de baile y Leyenda lo tiene. Precisó que la letra es muy actual porque abunda en una mujer empoderada que sabe pedir lo que quiere en cuestiones del amor.