Regresa a la actuación

AP

H

an pasado casi 20 años desde que Mick Jagger actuó por última vez, pero como muestra la nueva película "The Burnt Orange Heresy" ("Una obra maestra"), no se ha oxidado para nada.

En la cinta, que Sony Pictures Classics estrena el viernes, Jagger actúa junto a Claes Bang y Elizabeth Debicki como un malvado coleccionista de arte que astutamente convence a un periodista (Bang) de que use una rara entrevista con un artista huraño (Donald Sutherland) como una oportunidad para robar una de sus pinturas. Es la primera película de Jagger desde "The Man From Elysian Fields" ("Gigoló: El precio del éxito") de 2001 y, sí, podría ser su última.

"Desearía haber actuado mucho más. Solo he hecho fragmentos por aquí y por allá cuando he podido", dijo Jagger en una entrevista telefónica y agregó con humor: "Tú sabes, tengo otro trabajo. Tengo varios trabajos más, en realidad".

Cuando no ha estado de gira con los Rolling Stones, el rockero de 76 años se ha forjado una carrera itinerante pero aventurera en el cine. Ha preferido a cineastas más experimentales, trabajando con Jean-Luc Godard, Nicolas Roeg y Werner Herzog. Con menos créditos en pantalla que David Bowie pero que Bob Dylan, la carrera cinematográfica de Jagger ha sido sistemáticamente intrépida. Es un muy buen actor, aun cuando sus actuaciones para la gran pantalla serán siempre minimizadas por el gran espectáculo que ofrece su alucinante y vivaz personaje en el escenario.

DISFRUTA LA FACETA

DE ACTOR

"Siempre me ha gustado la idea", dijo Jagger vía telefónica desde Francia sobre la actuación. "Disfruto el cambio de ritmo y el cambio de foco de la interpretación. Por estos días cuando actúo, generalmente es en lugares muy grandes y frente a mucha gente, mientras que, si estás en un set pequeño, actúas mucho más sutilmente y no con gestos tan elaborados. Realmente tienes que bajar el tono".

A veces, el destino (y las fechas de sus giras) ha intervenido. La actuación de Jagger en la delirante película de Herzog "Fitzcarraldo" (1982) fue editada porque el protagonista principal, Jason Robards, se enfermó y cuando volvieron a comenzar la filmación en la selva de Perú, Jagger tenía una gira con los Stones. Klaus Kinski asumió el papel de Robards. Herzog dijo que la partida de Jagger fue "una de las pérdidas más grandes que haya experimentado como director". Partes de la actuación de Jagger pueden verse en documentales como "Burden of Dreams" ("Un montón de sueños") y "My Best Friend".

"Fue una lástima, una pena", dijo Jagger. "Así que Klaus Kinski hizo el trabajo y lo hizo mejor que yo. Sin embargo, fue una experiencia".

EN EL MOMENTO JUSTO

El guion para "The Burnt Orange Heresy" le llegó en el momento justo. La cinta es dirigida por el italiano Giuseppe Capotondi, cuyo debut de 2009 "The Double Hour" ("La hora del crimen") demostró su talento para lograr una atmósfera negra de intriga y misterio.