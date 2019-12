Regresa a guarida del Joker

Los Ángeles, California.

El estreno de Birds of Prey, el filme sobre el grupo más ecléctico de antiheroínas del universo DC, está cada vez más cerca. Y Harley Quinn, que ya se coló en It: 2 para presentar un adelanto de su filme, ahora ha vuelto a hacer de las suyas irrumpiendo en la gala de The Game Awards 2019.

Margot Robbie ha aparecido enfundada en el traje dorado durante la entrega de los galardones para presentar el último avance del filme que llegará a las salas el segundo fin de semana de febrero de 2020.

REVELADORAS IMÁGENES

Las imágenes de este adelanto son probablemente las más reveladoras que han surgido hasta el momento, ya que permiten echar un vistazo a varias escenas y ubicaciones que muy posiblemente tengan especial relevancia a lo largo de la película.

Por primera vez, los fans han podido ver al personaje de Renee Montoya (Rosie Perez) en su puesto de trabajo, en una de las comisarías de Gotham, una ubicación que, por otro lado, todo apunta a que será asaltada por las protagonistas en una trepidante escena de acción. ¿Pretenderán sacar a alguien del calabozo? ¿Será este el primer encuentro entre Montoya y el resto del equipo?.

SUS SECUACES

Aunque Roman Sionis (Ewan McGregor) no aparece en el avance, y mucho menos su alter ego, Máscara Negra, sí se ha dejado ver un adelanto de quienes parecen ser sus secuaces luciendo unas coloridas máscaras de animales.

El lugar donde hacen acto de presencia estos esbirros parece ser una feria abandonada, posiblemente la Milla de la Diversión de Gotham. Esta ubicación sirvió como guarida en innumerables ocasiones a Joker, el ex de Harley. ¿Qué habrá llevado al personaje a volver a este lugar? ¿Será la nueva base de operaciones de las Aves de Presa o simplemente una trampa de Sionis?-