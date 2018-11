Regresa a escenarios

Ciudad de México

La cantante Filippa Giordano celebró antenoche con amigos y familiares el lanzamiento de su nuevo disco y DVD "Friends & Legends. Filippa Duets", material que sale luego de algunos años alejada de los escenarios.

En él, la cantante une su voz a la de artistas como Peter Cetera, Michael Bolton, Mario Frangoulis, Gino Vannelli, Pepe Aguilar, Carlos Rivera y Armando Manzanero.

En un encuentro realizado en un hotel de la capital con la presencia de empresarios y políticos, entre ellos Sergio Mayer, el ex presidente Vicente Fox y su esposa Marta Sahagún, Filippa cantó al público algunos de los temas de esta producción.

El evento fue conducido por Adela Micha, su amiga, quien señaló:"Hemos platicado de un montón de cosas y en muchas ocasiones sobre preocupaciones, deseos, sobre la vida, sobre el amor y más recientemente sobre el papel de ser madre. El talento de Filippa brota de su amor por la vida, de la pasión que siente por lo que hace, por el día a día, por todo lo que la rodea, del amor por sus hijos por la familia pero también por esta país del que ella se siente tan cerca y nosotros la sentimos tan nuestra".

El presidente de Sony Music México, Roberto López, agradeció la asistencia de todos esa noche y expresó el orgullo que sienten por la cantante.

"Una italiana que ha elegido a México como su hogar y que nos ha entregado esta bellísima obra de arte Friends & Legends donde Filippa ha unido su voz virtuosísima, dulce, increíble con enormes artistas internacionales como Peter Cetera y muchísimos otros, también se ha unido a grandes figuras mexicanas como el maestro Armando Manzanero, Carlos Rivera, Jesús de Reik y Pepe Aguilar. Estamos muy agradecidos a Filippa porque estos fueron muchos años de trabajo".

AL PIANO. Filippa Giordano junto a Armando Manzanero.

AGRADECIDA

Poco antes de que la cantante compartiera algunas de las canciones, los asistentes pudieron ver un poco del proceso de construcción de este disco y las palabras que los invitados le dedicaron, todas ellas resaltando su trabajo y talento. Cuando Filippa salió al escenario, aseguró sentirse muy nerviosa pero agradeció a todos estar esa noche en el bautizo del disco.

Como no todos los artistas pudieron acompañarla a cantar, Filippa sincronizó la imagen de sus invitados musicales en una gran pantalla así como sus voces y juntos cantaron temas como "If you leave me now". Más adelante pasaron al escenario grandes amigos como Carlos Rivera, quien incursionó en canciones en inglés con ella para cantar "Endless Love".

UNEN VOCES. Carlos Rivera y la cantante italiana.

BIEN ACOMPAÑADA

Armando Manzanero, bromista como siempre, la acompañó con la versión en inglés de "Esta tarde vi llover" y luego cantaron juntos "Somos novios", una canción que ella dedicó a su esposo, quien hace tres veces más trabajo para que todo salga bien.

Tras varias canciones en las que la cantante fue cambiando de vestuario allí mismo, sobre el escenario, los aplausos inundaron el lugar y Filippa terminó el concierto, agradeció a sus músicos, invitados de esa noche, amigos y familiares y les pidió quedarse para tomarse fotos juntos.

"How am I supossed to live without you", "Against all Odds", "Over my Shoulder" y "The livind End", son algunos de los temas que integran el disco.