¡Regresa a casa!

"Pitchar en Reynosa y en toda la frontera pues es especial, mucha gente que me seguía y que seguían a los Broncos en aquellos años pues no nos olvidan, me gusta que sigan a los peloteros locales que andamos en otros equipos, me emociona, estoy bastante contento de tirar enfrente de la afición que me vio nacer", comentó el pelotero mexicoamericano.

El veterano beisbolista no piensa en el retiro, está libre de lesiones y su objetivo es brillar con la novena tamaulipeca en la próxima temporada de la Liga Mexicana de Beisbol.

"Me siento muy bien físicamente, he trabajado mucho en gimnasio, estoy listo para una temporada más, sin duda va a ser muy interesante este año para nosotros", afirmó.

Este sábado en el municipio de Río Bravo, ante una selección local, comienzan los duelos de pretemporada para los emplumados. Serán 18 compromisos en total en donde destacan los choques ante Acereros de Monclova, Saraperos de Saltillo, Toros de Tijuana, Rieleros de Aguascalientes y Generales de Durango.