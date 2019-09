Regresa a casa...

Disney y Sony llegaron a un acuerdo para estrenar de forma conjunta una nueva película de Spider-Man en julio de 2021, informó The Hollywood Reporter.

La noticia fue confirmada por el CEO de Marvel, Kevin Feige, quien dijo sentirse satisfecho por el nuevo acuerdo.

"Estoy encantado de que el viaje de Spidey por el Universo Cinematográfico de Marvel continúe. Todos en Marvel Studios estamos muy contentos de seguir trabajando en ello.

"Spider-Man es un ícono poderoso y es un héroe cuya historia atraviesa todas las edades y públicos del mundo", declaró el directivo.

SIN DETALLES

Los términos de la alianza no fueron revelados, pero se permitirá que Feige y su equipo desarrollen una nueva historia que será protagonizada de nuevo por Tom Holland, quien dio vida al héroe arácnido por primera vez en Capitán América: Guerra Civil, en 2016.

La asociación entre ambos estudios ha sido redituable, pues Spider-Man: Lejos de Casa es la cinta más taquillera de Sony, con una recaudación de 1.1 mil millones de dólares.

EL CONCFLICTO

En agosto pasado, ambas empresas anunciaron que no habían llegado a un acuerdo de renovación, y que el Spider-Man de Holland continuaría en su propio universo, desarrollado con los personajes cuyos derechos posee Sony.

Tom Holland, quien ha dado vida al héroe en el MCU, celebró con un fragmento de la cinta El Lobo de Wall Street.

"No me voy, ¡no me voy!, ¡el show debe continuar!", dice el clip.